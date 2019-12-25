Двух женщин сбили в Калуге на переходах

Во вторник, 24 декабря, на улицах Калуги в авариях пострадали две женщины-пешехода.

На перекрестке Жукова и Подгорной около 14:30 «Мазда» сбила 70-летнюю женщину. По предварительной версии ГИБДД, 48-летний водитель поворачивал с Подгорной налево на Жукова и не пропустил пенсионерку, которая шла по переходу.

А около 19:40 на перекрестке улицы Чичерина и одноименного переулка «Киа» наехал на 46-летнюю женщину. По предварительным данным, водитель ехал прямо, а женщина пересекала дорогу по переходу.

У пострадавших женщин зафиксированы различные травмы.

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