Авария во Мстихино: пенсионер врезался в девушку

Днём во вторник, 10 декабря, во Мстихино столкнулись «Рено» и «Опель». Авария произошла у выезда от дома №7 по улице Центральной.

По предварительным данным ГИБДД, 65-летний водитель «Рено» пытался выехать на подъездную дорогу от трассы М3 «Украина» и не уступил дорогу 21-летней девушке, которая ехала на «Опеле» в сторону центра.

Предполагаемый виновник аварии получил различные травмы.

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