Автобус снес ограждение на дамбе Яченского водохранилища

Вечером в четверг, 28 ноября, на дамбе Яченского водохранилища произошла авария с участием рейсового автобуса №20, следовавшего от Калуги-2.

По предварительным данным полиции, водитель легкового «Форда», ехавший в сторону центра, не справился с управлением и врезался в попутный автобус. После этого автобус отбросило на дорожное ограждение. Снесено несколько пролетов.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Отметим, что в аварию попал один из автобусов, которые в прошлом году были переданы в наш город из Москвы.