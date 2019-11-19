Третий день продолжаются поиски пропавшего в лесу мужчины

Как мы уже рассказывали, в деревне Михайловка Жуковского района 17 ноября пропал 22-летний Александр КАВЕРЗНЕВ.

Последний раз его видели примерно в 4 часа утра в воскресенье, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». После этого он ушел в лес и не вернулся. Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: полное

Волосы: каштановые, короткая стрижка

Был одет: чёрная толстовка, чёрная удлинённая куртка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки

Волонтёры выехали на место происшествия для поисков. Связаться с координатором можно по телефону +79056427417.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.