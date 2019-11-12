Девушку сбили на переходе в центре Калуги

Очередной пешеход пострадал в аварии вечером в понедельник, 11 ноября. На улице Кутузова в Калуге в районе перекрестка с улицей Вилонова «Мицубиси» сбил 21-летнюю девушку.

По предварительным данным ГИБДД, 54-летний мужчина ехал в сторону Старого Торга, а молодая калужанка пересекала проезжую часть по переходу.

Пострадавшую отвезли в больницу с различными травмами.

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