Девушку сбили на переходе в центре Калуги

Очередной пешеход пострадал в аварии вечером в понедельник, 11 ноября. На улице Кутузова в Калуге в районе перекрестка с улицей Вилонова «Мицубиси» сбил 21-летнюю девушку.
По предварительным данным ГИБДД, 54-летний мужчина ехал в сторону Старого Торга, а молодая калужанка пересекала проезжую часть по переходу.
Пострадавшую отвезли в больницу с различными травмами.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Пропавшего мужчину нашли мёртвым 12.11.2019 14:56
Мальчика пытались похитить у школы в Калуге 12.11.2019 12:24
20-летняя девушка пропала в Калуге 12.11.2019 11:49
«Жигули» с подростком протаранили забор и перевернулись 12.11.2019 11:15
«Ауди» и «Шевроле» не разъехались на «пьяной дороге» 11.11.2019 16:24
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: