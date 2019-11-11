В Калуге пропала 54-летняя женщина

В Калуге пропала 54-летняя Татьяна ПОТАПОВА. Последний раз женщину видели 7 ноября на улице Баумана, рассказали в понедельник в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: светло-русые, короткая стрижка, крашенные.

Была одета: серо-коричневое пальто, серый свитер, черные брюки, черные сапоги с ремешком и застежкой.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.