В Калуге пропала 54-летняя женщина

В Калуге пропала 54-летняя Татьяна ПОТАПОВА. Последний раз женщину видели 7 ноября на улице Баумана, рассказали в понедельник в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
|
Юный мотоциклист разбился на пустой дороге 11.11.2019 14:54
Калужскую «чумную колбасу» обнаружили в Иваново 08.11.2019 16:36
Вынесен приговор водителю, сбившему насмерть женщину на окружной 08.11.2019 14:22
Погибшего на трассе пешехода не смогли опознать 08.11.2019 12:41
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: