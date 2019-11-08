«Пазик» загорелся на Синих мостах

Утром в пятницу, 8 ноября, в районе Синих мостов в Калуге загорелся автобус ПАЗ.

Прибывшим на место спасателям удалось справиться с возгоранием. Никто из людей не пострадал.

По сообщению очевидцев, в автобусе в момент происшествия не было пассажиров.

Движение на мостах, а также на прилегающих улицах утром было затруднено.

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