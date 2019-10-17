Авария в Анненках: что грозит водителю за смерть матери двоих детей

Как мы уже рассказывали, вечером 25 июля на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе Анненок столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Спустя некоторое время в больнице скончалась 25-летняя пассажирка мотоцикла. У женщины остались двое маленьких детей.

В четверг, 17 октября, калужская полиция завершила расследование уголовного дела.

По данным следствия, 27-летний уроженец Сухиничей в тот вечер в пьяном виде сел за руль «Мицубиси», ехал в сторону центра с опасной скоростью и «догнал» попутный мотоцикл «Хонда». После этого легковушка врезалась в «Газель» и перевернулась.

По уголовной статье водителю «Мицубиси» грозит от 5 до 12 лет колонии. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

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