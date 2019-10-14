Двух девушек насмерть сбили на краю дороги

Две девушки – 17 и 19 лет – погибли в минувшую субботу, 12 октября, в Перемышльском районе. Авария произошла на дороге между Перемышлем и селом Ильинское.

По предварительным данным ГИБДД, девушки шли по правому краю проезжей части в сторону села Ильинское. Их сбил водитель автомобиля ВАЗ. После этого он скрылся с места аварии.

- В настоящее время личность водителя, скрывшегося с места автомобильной аварии, установлена, - рассказали нам в понедельник в полиции.

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