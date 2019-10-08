Байкер погиб в ночной аварии

В ночь на вторник, 8 октября, на трассе А130 в черте Малоярославца погиб 27-летний мотоциклист.

Как рассказали нам в областном управлении ГИБДД, авария произошла примерно в 01:45.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением «Сузуки» и врезался в ограждение. От полученных травм он скончался на месте.

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