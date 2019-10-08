Массовая авария на Гагарина остановила въезд в город

Утром во вторник, 8 октября, на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге столкнулись четыре машины.

Авария произошла в левой полосе. Очевидцы сообщают, что один из водителей неудачно повернул налево. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Повреждено оказалось и ограждение между полосами.

Из-за ДТП был серьезно затруднен въезд в город. На Гагаринском мосту скопилось большое количество машин.

Причины происшествия устанавливаются.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.