Полный провал: дорожный ремонт аукнулся и полиции

Как мы уже писали на прошлой неделе, отличительная особенность нынешнего сезона ремонта дорог в Калуге – полная безалаберность ремонтников. В ходе работ на проезжей части вырезаются ямы под плиты для канализационных люков, а вот тем, чтобы огородить их, озабочиваются далеко не всегда.
Правда, по словам властей, в этом виноваты и нехорошие калужане-вредители, которые воруют знаки.
Калужские автомобилисты по всему городу попадают в эти капканы скопом и поодиночке. Как следствие, в страховые компании резко увеличилось число обращений по этой причине. Да и мата в адрес властей тоже заметно прибавилось.
А в четверг, 29 августа, на перекрестке улиц Плеханова и Суворова еще и полицейский патруль угодил в ловушку ремонтников.
ЧП вызвало бурю обсуждений в группе «КалугаЖесть», где появилось фото происшествия. Маргиналы злорадствовали, здоровые на голову люди в ответ виртуально крутили пальцем у виска, объясняя, почему они не правы, а ограждений на многих участках дорог как не было, так и нет.
Ждем новых жертв?
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