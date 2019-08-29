Полный провал: дорожный ремонт аукнулся и полиции

Как мы уже писали на прошлой неделе, отличительная особенность нынешнего сезона ремонта дорог в Калуге – полная безалаберность ремонтников. В ходе работ на проезжей части вырезаются ямы под плиты для канализационных люков, а вот тем, чтобы огородить их, озабочиваются далеко не всегда.

Правда, по словам властей, в этом виноваты и нехорошие калужане-вредители, которые воруют знаки.

Калужские автомобилисты по всему городу попадают в эти капканы скопом и поодиночке. Как следствие, в страховые компании резко увеличилось число обращений по этой причине. Да и мата в адрес властей тоже заметно прибавилось.

А в четверг, 29 августа, на перекрестке улиц Плеханова и Суворова еще и полицейский патруль угодил в ловушку ремонтников.

ЧП вызвало бурю обсуждений в группе «КалугаЖесть», где появилось фото происшествия. Маргиналы злорадствовали, здоровые на голову люди в ответ виртуально крутили пальцем у виска, объясняя, почему они не правы, а ограждений на многих участках дорог как не было, так и нет.

Ждем новых жертв?

Уважаемые читатели! Стали жертвой дорожного ремонта? Удалось получить страховку? Если нет, то почему? Расскажите об этом в комментариях.