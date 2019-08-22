Капканы для водителей: машины застревают в канализационных люках

По калужским улицам стало ездить небезопасно. Автомобилисты то в люках застревают, то царапают днища неожиданными перепадами дорожного полотна. Марата, Тульская, Рылеева, Дзержинского, Октябрьская – список улиц, проезд по которым может обернуться дорогостоящим ремонтом машины, можно продолжить.
Улица Тульская.
Улица Рылеева.
Улица Марата.
- Весь город в дырах и провалах! Зачем сразу делать всё, если толком не делают ничего? Проехать спокойно по городу невозможно. Машины шарахаются из стороны в сторону.
- Редко где есть сигнальные ленты, в некоторых местах ветки. Но добрая половина рытвин вообще без опознавательных знаков! – возмущаются калужане в соцсетях.
- По всему городу машины проваливаются в люки. Сама недавно ехала от Циолковского и видела, как автомобиль провалился, - пишет Олеся Холщева.
Дороги в Калуге теперь сравнивают с минным полем, никогда не знаешь, где и как попадёшь в «капкан», расставленный дорожниками и сетевыми организациями. Предупреждающие знаки и сигнальные ленты, зачастую, появляются только после того, как повреждается очередная машина.
- На Глаголева машина мордой провалилась, и колёса передние в разные стороны разлетелись. Не было ничем огорожено. А наутро начали заделывать, - пишет Катерина ПУХОВА.
Открытые люки на Тульской огородили только после того, как наши коллеги-телевизионщики сделали сюжет о том, что на этой улице провалились три машины. Причем, прямо на их глазах, в то время, когда они приехали снимать сюжет.
На праведные возмущения калужан городская управа отвечает, что в текущем году производятся масштабные работы по ремонту улично-дорожной сети.
- Просим вас проявить терпение в связи со сложившейся ситуацией, - заявляют городские чиновники.
Напомним, что Калуга впервые участвует в проекте «Безопасные и качественные дороги». Он предполагает не только ремонт покрытия, но и перекладку коммуникаций. Будет приведено в порядок 27 дорог. Это примерно 46 км дорожного полотна.
Градоначальник заверил журналистов, что, несмотря на сложности, которые возникают при реализации проекта, к 1 сентября этого года работы будут завершены. Однако, судя по всему, не успеют.
– Ремонт ни одного объекта не был завершён в установленные сроки, – заявил в начале августа на заседании городской Думы депутат Юрий Титков, – после фрезерования ни одна дорога не была сразу же закрыта выравнивающим слоем, есть ряд претензий и по качеству выполненных работ.
В Госавтоинспекции нам сообщили, что статистики аварий, когда автомобили застревают в люках и царапаю днища срезанным асфальтом, нет.
- Если ДТП без пострадавших, автомобилист его может оформить через страховую и получить выплату, если это будет признано страховым случаем - сказали в УГИБДД России по Калужской области.
Между тем случаи обращения в страховые компании по причине провала в ямы на дорогах от калужан участились.
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