Откровения городского головы: жулики в благоустройстве, девушка на Дне города и транспортная туфта

03.07.2019 12:30 695 Авторы: Елена ФРАНЦУЗОВА, Оксана ИВАНОВА.

Утром во вторник, 2 июля, городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ провел пресс-конференцию. Предыдущая встреча состоялась в марте. Поэтому пресс-конференция продолжалась без малого два часа.

«Жуликов выгнали с рынка»

Одна из главных тем встречи журналистов с городским головой – благоустройство города. Разумовский признал, что пока уборка города находится не на должном уровне, но сообщил, что этой теме он уделяет пристальное внимание.

Разумовский сообщил, что начинает каждый свой рабочий день с анализа состояния и уборки дорог, показав на планшете фото дворников в разных районах города, которые ему высылают подчиненные.

Имеющиеся проблемы градоначальник связывает это с устаревшей материально-технической базой и нехваткой специалистов.

Опыт соседних регионов, по словам Дмитрия Разумовского, показывает, что поднять уровень благоустройства Калуге мешает нехватка ресурсов, в том числе людских.

К примеру, в Туле благоустройством занимаются более 1000 человек, в Белгороде – 1200, у нас – только 260.

- Были три ржавых трактора и несколько специалистов, которые остались от старых времен. Сейчас работа идет по наращиванию мощностей. Мы справимся с проблемой низкого качества, - заявил городской голова. - Трудный период был. Он связан с тем, что мы жуликов выгнали к чертовой матери с рынка, которые не работали качественно, и сейчас потихонечку наращиваем мощности нашего учреждения.

Дмитрий Разумовский уверен, что уборкой центра города и зон отдыха горожан – парков и скверов – должны заниматься муниципальные предприятия. Периферию власти готовы отдать частникам.

- 70-80% территории города будем убирать сами. Лицо города останется за нами, - подчеркнул он.

По словам Разумовского, сейчас у муниципалитета всего 60 дворников, а нужно минимум в 10 раз больше. Не хватает и специализированной техники. Эти вопросы обещают решить постепенно.

- Это поэтапный процесс. Он рассчитан на 5 лет. Первые изменения мы увидим этой осенью, в осенено-зимний период. Качество уборки городских территорий улучшится, - пообещал градоначальник.

Также по словам Разумовского, сейчас в городе началась установка новых урн.

- В прошлом году мы поставили 50 урн, в этом году - 500, - сообщил градоначальник. - Урны более вместительные, у них немного другой дизайн. Будем наращивать их количество.

Дедлайн – 1 сентября

Ещё одной ключевой темой пресс-конференции стала реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». Как и вся страна, Калуга участвует в нём впервые. Всего в рамках этой программы, которая предполагает не только ремонт покрытия, но и перекладку коммуникаций, будет приведено в порядок 27 дорог. Это примерно 46 км дорожного полотна.

- Таких масштабных работ по перекладке коммуникаций в городе не было несколько десятилетий, - говорит градоначальник. – Только по линии водоканала около 30 км. На сегодняшний день пять дорог завершены, в процессе ещё семь. По центральным улицам график специально немного сместили с учётом Дня выпускника. В ближайшее время приступим к работам.

Кстати, именно сегодня, 3 июля состоялось открытие первой отремонтированной по проекту БКАД калужской дороги – улицы Полевой.

- Естественно, есть определённые ошибки. Мы их видим, анализируем, - продолжает Разумовский. - По отдельным дорогам начало производства работ было нарушено. Причин много. Одна из них – синхронизация графиков работы сетевых компаний. По нескольким улицам: Тульская, Грабцевское Шоссе – ждём именно их. Второй фактор – например, улица Зелёная, - оказалось, что там нужно было делать порядка 70 дополнительных примыканий к частным домовладениям, которые проектом не предусмотрены.

На некоторых улицах, например, на Молодёжной в Лихунах, при снятии слоя асфальта выявилось так называемое пучинообразование. Там вся дорога требует проведения ресайклинга (технология восстановления верхних слоёв дорожного полотна. – Прим.ред.). Сейчас завершается конкурсная процедура, чтобы выполнить данные работы.

Всё это привело к отклонениям от графика. Спрос с подрядчика строгий. На него наложено уже порядка 3 млн. штрафных санкций. Контроль ведётся трёхуровневый.

Градоначальник заверил, что, несмотря на сложности, которые возникают при реализации проекта, к 1 сентября этого года работы будут завершены.

«Туфту не примем точно»

Следующий вопрос – о комплексной транспортной схеме, которую для Калуги уже больше года разрабатывают проектировщики из Воронежа. Ранее городские власти комментировали нам, что утвердить данный документ планировалось до 15 июня, после чего схему собирались представить на суд общественности.

На пресс-конференции выяснилось, что до окончательного утверждения этого документа и его публичной презентации ещё далеко.

- Транспортная схема была представлена в городскую управу. Мы её внимательно изучили. Это серьёзный, большой комплексный документ. Учитывая его многоаспектность, мы передали схему для анализа ещё в две экспертные организации: в КГУ и одно из учреждений Москвы, которое занимается организацией безопасности дорожного движения и готовит проекты по развитию транспорта даже для крупных городов мира, - ответил городской голова. – У экспертов очень много замечаний. Они касаются, в том числе, базовых вещей. Чтобы подготовить эту схему, необходимо было провести несколько исследований, несколько циклов: по запуску транспортных средств, загрузке маршрутов, их периодичности, количеству пассажиров в зависимости от времени года и времени суток. На основании этих данных уже формируется транспортный каркас города.

Часть замечаний экспертов касалась того, что не были корректно проведены некоторые исследования. Не говоря о том, что часть аспектов, которые должны быть заложены в транспортной схеме, вообще были исключены.

За не вовремя выполненную работу подрядчику придётся выплатить штраф. На вопрос, есть ли у городского головы уверенность, что к концу года город получит качественный документ, Дмитрий Разумовский ответил:

- Туфту мы не примем совершенно точно. Есть уверенность, что на выходе качественный документ получится. Если не с ними – значит, с другими будем делать.

Благоустройство Яченки переносится

Привести в порядок Яченское водохранилище планировали уже в этом году. Однако к работе так и не приступили.

- Проект благоустройства Яченского водохранилища рассматривался на архитектурном совете. Учитывая, что сейчас идёт проектирование очистки дна водохранилища, с благоустройством решили повременить.

Городской голова полагает, что если сначала провести благоустройство, а потом очистку дна, то от такого благоустройства ничего не останется.

- Приступим в следующем году. А пока будем поддерживать в текущем состоянии.

Плывём!

Ещё одна горячая тема встречи – состояние ливнёвой канализации. Журналисты напомнили, как пешеходы и машины «плавали» по центральным улицам после июньских дождей. Затопило цокольный и первый этажи гостиницы на Плеханова. Там грязная вода шла из кранов буквально фонтаном.

- Ливневка в городе есть, но она, действительно, неидеальная, - согласился с замечаниями городской голова. - Если делать новую со всеми коммуникациями, я думаю, это будет под 10 миллиардов рублей. Это нереальный проект без федерального финансирования. Вместе с тем, ливневая канализация чистится. Это регулярно происходит. Специальное предприятие этим занимается. Даже сильные жуткие дожди показывают: вода стоит, но она быстро уходит. Масштабно ничего не смывает. Будем чистить, поддерживать в надлежащим состоянии.

Новые старые автобусы и умные остановки

Мы напомнили Дмитрию Разумовскому о планах городских властей установить в центре Калуги умные остановки, которые будут оборудованы видеокамерами, электронными табло, тревожными кнопками, а также USB-портами для зарядки девайсов. Об этом городской голова рассказал журналистам на пресс-конференции ещё 29 марта.

- До конца года появится 14 таких остановок, - сообщил Разумовский. – Первая будет установлена уже в августе на улице Баженова. Делаем это в формате государственно-частного партнёрства. Мы смотрели опыт, дизайн других регионов. Очень интересная получилась остановка – с ночной подсветкой, камерами видеонаблюдения «Безопасный город», зарядными USB-портами.

Ноу-хау на День города: «в разы дешевле»

Коротко упомянул градоначальник о том, как идёт подготовка к празднованию Дня города. Традиционно состоятся такие мероприятия, как карнавал и салют.

– Будет звезда. Кто, пока не скажу. Девушка. Планируется и несколько сюрпризов.

Одним из новшеств станет иной подход к праздничному оформлению Калуги.

- До этого мы закупали что-то у разных фирм, - пояснил Дмитрий Разумовский. – Сейчас мы заказываем сначала дизайн-проект и реализовываем его своими силами. Не поверите – получается в разы дешевле. Это наше ноу-хау. Такой подход использовался при проведении Дня Победы и выпускного.

Дизайн-проект ко Дню города появится в публичном доступе в середине июля.

Кроме того, мы озвучили городскому голове пожелания некоторых калужан, которые призывают отказаться от традиции запуска воздушных шаров во время проведения городских праздников. Сторонники данной инициативы ссылаются на мнение специалистов-экологов, которые считают, что запуск воздушных шаров вредит окружающей среде. Предложение отказаться от этой традиции озвучивали в социальных сетях накануне Дня выпускника.

- Я не специалист, не эколог. Честно говоря, я был удивлён, когда прочитал, что воздушные шары вредят экологии. Может быть, не знаю, - прокомментировал городской голова. – Давайте проголосуем на «Активном калужанине». Если повестка: «Давайте откажемся» - наберёт больше голосов, значит, откажемся.