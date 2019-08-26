Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 26 августа
$ 65.60 0.02
72.62 0.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

4 миллиона штрафов предъявили дорожникам Калуги чиновники

26.08.2019 17:08 17 2397 Елена Французова, фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
4 миллиона штрафов предъявили дорожникам Калуги чиновники

В понедельник, 26 августа, на планёрке в городской управе первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ рассказал о том, как идет в городе ремонт дорог. 

Напомним, что на них в рамках госпрограммы выделено 580 миллионов рублей. За эти деньги отремонтируют порядка 47 км 27-ми автомобильных дорог. 

На сегодняшний день основные работы завершены на 14 дорогах. На этой неделе планируется перекрыть движение на улицах Ленина, Рылеева, Плеханова, Марата и Тульская. Здесь будут класть асфальт. 

- Срок окончания работ - 1 сентября, однако по требованиям федеральных министерств и ведомств физические работы должны быть закончены 15 сентября, а приёмка дорог должна быть завершена до 1 октября, - сообщил Волков.

Работы по ремонту дорог ведутся совместно с сетевыми организациями. В результате водоканал ликвидирует с дорог порядка 150 колодцев. Там, где это возможно, они будут перенесены на прилегающие участки. На сегодняшний день в городе остаётся порядка 50 разрытий сетевиков.

- Столкнулись с рядом сложностей, пришлось выполнять ряд дополнительных работ, которые не были предусмотрены в сметах. Это увеличило объём работ и могло повлиять на сроки, - объяснял причины задержек Волков.

Так, на улице Марата произошёл обвал оврага с повреждением края дороги.

- Наметились небольшие отставания от основного графика. Но подрядчик нарастил свои силы, технические средства. Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед жителями за причинённые неудобства, - продолжил свой доклад Волков.

-   Очевидно, что объем работ значительный, вместе с тем, очевидно не справляется генеральный подрядчик с этим объёмом, - отметил городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

-  Мы никогда не прекращали писать претензии, фиксировать соответствующие нарушения не только сроков, но и технических вопросов, - ответил Волков. -  Последняя проверка показала достаточно большое количество замечаний, нареканий. Они несущественны, в основном касаются технических вещей – организация пешеходных переходов, где-то уклонка некачественно сделана – вода стоит.

- Качество асфальта везде хорошее, - продолжил зам. городского головы. - Замечания фиксируются и в письменном виде направляются. На сегодняшний день более 4 миллионов рублей в виде штрафных санкций предъявлены.

Городской голова отметил, что поступает много жалоб на отсутствие знаков во время ремонта дорог. Оказалось, виноваты нехорошие калужане.

- Реальны случаи, когда воруют знаки. Люди вышли на объект, поставили знаки, ограничивающие движение, через два часа знаков нет, - объяснил Волков. – Объёмы большие только по замене люков. Если говорить про улицу Тульскую, подрядчики старались проводить эту работу параллельно, не до конца перекрывая движение. Давали возможность двигаться транспорту.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Елена Французова 
фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Тэги: авто транспорт ремонт дорог
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Капканы для водителей: машины застревают в канализационных люках 22.08.2019 14:55

Улицу Ленина закроют, троллейбусы остановят 21.08.2019 17:07

Улицу Ленина перекроют от вокзала до Кирова 19.08.2019 21:36

Езда с препятствиями: на улице Ленина сняли асфальт 19.08.2019 09:50

Издевательство над пешеходами: как в Калуге людей отправляют под машины 18.08.2019 10:30

Народные новости
149 0
pozor
1244 8
ФёдорБ
6052 37
Pushnoj

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 17 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
сб 31 августа, 12:00
День города Калуги 2019. Полная афиша
Калуга
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 01 сентября, 14:00
ШКОЛА 21 ВЕКА
Торговый комплекс «21 век»

Для детей

пт 30 августа, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
вс 01 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 01 сентября, 14:00
День Знаний в кафе «Дело в соусе»
Дело в Соусе, кафе
вс 01 сентября, 17:00
Праздничная концертная программа «Учат в школе»
Филармония

Концерты

пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

Angry Birds 2 в кино
UglyDolls. Куклы с характером
Король Лев
Эбигейл
Блоги компаний

Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Сегодня 15:10
Новости компаний

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту

«Ростелеком» приступил к созданию системы весогабаритного контроля в Калужской области

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк Сегодня 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

Новости партнеров

Лайв-результаты чемпионата России по футболу

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.