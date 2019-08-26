4 миллиона штрафов предъявили дорожникам Калуги чиновники

В понедельник, 26 августа, на планёрке в городской управе первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ рассказал о том, как идет в городе ремонт дорог.
Напомним, что на них в рамках госпрограммы выделено 580 миллионов рублей. За эти деньги отремонтируют порядка 47 км 27-ми автомобильных дорог.
На сегодняшний день основные работы завершены на 14 дорогах. На этой неделе планируется перекрыть движение на улицах Ленина, Рылеева, Плеханова, Марата и Тульская. Здесь будут класть асфальт.
- Срок окончания работ - 1 сентября, однако по требованиям федеральных министерств и ведомств физические работы должны быть закончены 15 сентября, а приёмка дорог должна быть завершена до 1 октября, - сообщил Волков.
Работы по ремонту дорог ведутся совместно с сетевыми организациями. В результате водоканал ликвидирует с дорог порядка 150 колодцев. Там, где это возможно, они будут перенесены на прилегающие участки. На сегодняшний день в городе остаётся порядка 50 разрытий сетевиков.
- Столкнулись с рядом сложностей, пришлось выполнять ряд дополнительных работ, которые не были предусмотрены в сметах. Это увеличило объём работ и могло повлиять на сроки, - объяснял причины задержек Волков.
Так, на улице Марата произошёл обвал оврага с повреждением края дороги.
- Наметились небольшие отставания от основного графика. Но подрядчик нарастил свои силы, технические средства. Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед жителями за причинённые неудобства, - продолжил свой доклад Волков.
- Очевидно, что объем работ значительный, вместе с тем, очевидно не справляется генеральный подрядчик с этим объёмом, - отметил городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
- Мы никогда не прекращали писать претензии, фиксировать соответствующие нарушения не только сроков, но и технических вопросов, - ответил Волков. - Последняя проверка показала достаточно большое количество замечаний, нареканий. Они несущественны, в основном касаются технических вещей – организация пешеходных переходов, где-то уклонка некачественно сделана – вода стоит.
- Качество асфальта везде хорошее, - продолжил зам. городского головы. - Замечания фиксируются и в письменном виде направляются. На сегодняшний день более 4 миллионов рублей в виде штрафных санкций предъявлены.
Городской голова отметил, что поступает много жалоб на отсутствие знаков во время ремонта дорог. Оказалось, виноваты нехорошие калужане.
- Реальны случаи, когда воруют знаки. Люди вышли на объект, поставили знаки, ограничивающие движение, через два часа знаков нет, - объяснил Волков. – Объёмы большие только по замене люков. Если говорить про улицу Тульскую, подрядчики старались проводить эту работу параллельно, не до конца перекрывая движение. Давали возможность двигаться транспорту.
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