Полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода

Вечером в воскресенье, 23 июня, на улице Жукова в Калуге во время сильного ливня погиб пешеход. Примерно в 21:20 его сбил сотрудник ДПС, двигавшийся на служебном мотоцикле.
Региональное управление полиции начало проверку по данной аварии.
- По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Сотрудник полиции в соответствии с требованием ПДД предпринял меры к остановке транспортного средства, однако наезда избежать не удалось.
В результате ДТП пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Полицейский также пострадал.
Как сообщают очевидцы, освещение на улице Жукова в момент аварии не работало, шёл сильный дождь, погибший пешеход был в тёмной одежде, световозвращателей у него не было.
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