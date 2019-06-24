Полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода

Вечером в воскресенье, 23 июня, на улице Жукова в Калуге во время сильного ливня погиб пешеход. Примерно в 21:20 его сбил сотрудник ДПС, двигавшийся на служебном мотоцикле.

Региональное управление полиции начало проверку по данной аварии.

- По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Сотрудник полиции в соответствии с требованием ПДД предпринял меры к остановке транспортного средства, однако наезда избежать не удалось.

В результате ДТП пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Полицейский также пострадал.

Как сообщают очевидцы, освещение на улице Жукова в момент аварии не работало, шёл сильный дождь, погибший пешеход был в тёмной одежде, световозвращателей у него не было.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.