Женщину сбили на улице Гагарина

Утром в четверг, 16 мая, на перекрёстке улиц Гагарина и Королёва в Калуге сбили пешехода.
По предварительным данным, 55-летний водитель «Лады Калины» ехал по улице Королёва, поворачивал направо на Гагарина и наехал на 78-летнюю женщину. Пенсионерка в этот момент пересекала проезжую часть на зелёный сигнал светофора.
У пострадавшей зафиксированы различные травмы, рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.
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