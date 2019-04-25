Погибший при пожаре мужчина курил в доме

Как мы уже рассказывали, вечером в среду, 24 апреля, в Мещовске произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина. Калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о проведении проверки.

- Первый этаж дома, кирпично-блочный, не пострадал. Второй этаж - деревянный, частично выгорел, частично обуглен, - рассказали в СК. - По данным следствия, погибший, проживавший на втором этаже, характеризовался отрицательно, не работал, злоупотреблял спиртным, курил в доме.

С места происшествия изъяты фрагменты электропроводки, точная причина пожара будет установлена по результатам пожаро-технического исследования.

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