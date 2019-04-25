49-летний мужчина погиб при пожаре

В среду, 24 апреля, около 9 часов вечера загорелся трёхквартирный жилой дом в Мещовске. Строение двухэтажное: низ – каменный, верх - деревянный. Фото с места происшествия выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате пожара погиб 49-летний мужчина. Огнём уничтожена кровля и второй этаж. Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

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