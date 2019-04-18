Вынесен приговор мужчине, погубившему молодого водителя на трассе

Момент аварии.
На днях Боровский районный суд вынес приговор жителю подмосковного города Апрелевка, по вине которого в ноябре 2018 года смертельная авария произошла на трассе А108.
Как мы уже рассказывали, ДТП произошло 14 ноября. Водитель микроавтобуса «Хендай» выехал на встречную полосу и врезался в легковой «Хендай Акцент». Сзади в эту машину въехала «Лада Ларгус». На месте аварии до приезда «Скорой» скончался 23-летний водитель «Акцента».
Суд на два года отправил виновнику в колонию-поселение. За руль он не сможет садиться в течение трёх лет.
Ранее, напомним, водителя-виновника уже осудили на два года условно за дачу взятки следователю.
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