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Смертельная авария: водителю вынесли первый приговор - за взятку

05.03.2019 16:53 3 1218 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, 14 ноября прошлого года в Боровском районе произошла авария, в результате которой погиб 23-летний водитель «Хендай Акцента». Предполагаемый виновник, по предварительным данным, был пьян. И чтобы материалы освидетельствования не приобщали к делу, он решил подкупить следователя.

- 18 ноября 2018 года водитель передал следователю органов внутренних дел 80 тысяч рублей за то, чтобы сотрудник не приобщал акт исследования на состояние опьянения к уголовному делу либо сфальсифицировал его результаты, - рассказали во вторник, 5 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - О поступившем предложении сотрудник полиции проинформировал руководство, передача денег происходила в рамках мероприятия «оперативный эксперимент», проведенного совместно следователями Следственного комитета и оперативными сотрудниками УЭБ и ПК областного УМВД. После передачи денег житель Московской области был задержан с поличным.

Момент аварии.

На днях виновнику вынесли приговор за дачу взятки. Мужчина приговорен к двум годам условно.

Отметим, что расследование по факту смертельной аварии сейчас продолжается. За это происшествие водителю грозит от 2 до 7 лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп криминал
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