Смертельная авария на трассе попала на запись видеорегистратора

Как мы уже подробно рассказывали, около 9:30 в среду, 14 ноября, на трассе А108 в Боровском районе рядом с Балабаново произошла смертельная авария.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Хендай» выехал на встречную полосу и врезался в легковой «Хендай Акцент». Сзади в эту машину въехала «Лада Ларгус».

На месте аварии до приезда «Скорой» скончался 23-летний водитель «Акцента».

Момент ДТП попал на запись видеорегистратора, установленного в «Ладе». Судя по этим кадрам, авария могла произойти из-за того, что предполагаемый виновник пошёл на обгон фуры. Точные обстоятельства происшествия установят следователи. Водитель микроавтобуса и его пассажирка, напомним, попали в больницу.

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