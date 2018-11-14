Молодой водитель погиб из-за вылетевшего на встречку микроавтобуса

Как мы уже рассказывали, около 9:30 в среду, 14 ноября, на трассе А108 в Боровском районе рядом с Балабаново произошла авария.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Хендай» выехал на встречную полосу и врезался в легковой «Хендай Акцент». Сзади в эту машину въехала «Лада Ларгус».
На месте аварии до приезда «Скорой» скончался 23-летний водитель «Акцента».
Предполагаемый виновник и его пассажирка попали в Боровскую районную больницу. Водитель «Лады» не пострадал.
Причины аварии сейчас выясняют следователи. Известно, что дорога в момент происшествия была пустой, сухой, светило солнце.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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