Несколько человек пострадало в столкновении трех автомобилей под Боровском

14.11.2018 11:34 178

Сегодня, 14 ноября, около 9 часов утра в Боровском районе столкнулись три автомобиля.

На 397-м километре автодороги А-108 встретились «Лада Ларгус», «Хендай Акцент» и «Хендай Терракан». В результате аварии пострадали люди, тяжесть полученных ими травм уточняется медиками, прибывшими на место происшествия, сообщает пресс-служба регионального МЧС.