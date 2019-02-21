Одну из пропавших женщин нашли живой

Вечером в среду, 20 февраля, нашли живой 61-летнюю Любовь Кондрахину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Напомним, она ушла из дома в Калуге в неизвестном направлении 18 февраля. Где именно она находилась два дня, пока не сообщается.
Ранее, напомним, мы сообщали, что в Калуге пропали 14-летняя девушка и 24-летний мужчина, а в Малоярославце - 44-летняя женщина. Их поиски продолжаются.
Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 8807005452.
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