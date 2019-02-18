14-летняя девушка пропала в Калуге

В прошлый понедельник, 11 февраля, в Калуге последний раз видели 14-летнюю Наталью ШУГАЕВУ. В тот день она вышла из дома и больше не выходила на связь, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы девушки:
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Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Ранее, напомним, мы рассказывали, что в Калуге 11 февраля пропал 24-летний мужчина. Его поиски до сих пор продолжаются.
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