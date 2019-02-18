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14-летняя девушка пропала в Калуге

18.02.2019 14:36 2 2173 Дмитрий Ивьев
14-летняя девушка пропала в Калуге

В прошлый понедельник, 11 февраля, в Калуге последний раз видели 14-летнюю Наталью ШУГАЕВУ. В тот день она вышла из дома и больше не выходила на связь, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы девушки:

  • 165 см,
  • Худощавого телосложения,
  • Тёмно-рыжие волосы,
  • Серые глаза.
  • Была одета в чёрную куртку, тёмно-синие джинсы, синие сапоги, розовую шапку.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что в Калуге 11 февраля пропал 24-летний мужчина. Его поиски до сих пор продолжаются.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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