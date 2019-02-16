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В Калуге пропал 24-летний мужчина

16.02.2019 09:50 1 4348
В Калуге пропал 24-летний мужчина

С 11 февраля неизвестно местоположение 24-летнего Павла Чукина из Калуги. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

  • Носит очки,
  • Рост – 186 см,
  • Множество татуировок.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 8800705452.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: происшествие
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