В Калуге пропал 24-летний мужчина

16.02.2019 09:50 4348

С 11 февраля неизвестно местоположение 24-летнего Павла Чукина из Калуги. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Носит очки,

Рост – 186 см,

Множество татуировок.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 8800705452.

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