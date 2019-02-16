В Калуге пропал 24-летний мужчина

С 11 февраля неизвестно местоположение 24-летнего Павла Чукина из Калуги. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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