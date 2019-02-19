Пропала 44-летняя женщина

В понедельник, 18 февраля, в Малоярославце пропала 44-летняя Ольга Марутина.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга» сообщают, что она ушла из дома и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост – 160 см,

Длинные чёрные волосы,

Карие глаза,

Была одета в чёрную куртку, чёрные полусапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.