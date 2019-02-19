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Пропала 44-летняя женщина

19.02.2019 08:57 0 3257 Дмитрий Ивьев
Пропала 44-летняя женщина

В понедельник, 18 февраля, в Малоярославце пропала 44-летняя Ольга Марутина.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга» сообщают, что она ушла из дома и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

  • Рост – 160 см,
  • Длинные чёрные волосы,
  • Карие глаза,
  • Была одета в чёрную куртку, чёрные полусапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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