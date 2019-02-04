Стала известна дата похорон погибших в ДТП под Калугой

Похороны погибших в ДТП в Бабынинском районе начнутся во вторник, 5 февраля. Об этом сообщил глава Ярцевского района Владимир Макаров.
- В районе часа дня должны уже тела всех погибших отправить оттуда [из Калуги. - прим. автора]. К вечеру должны доставить к нам - около пяти часов дорога займет, - рассказал Макаров РИА Новости.
Он подчеркнул, что еще не все родственники погибших определились с датой похорон, но отметил, что это «очень сложный вопрос».
Напомним, в воскресенье, 3 февраля, около 9 утра в Бабынинском районе перевернулся автобус, который вёз детей из Ярцево в Калугу. В результате ДТП 7 человек погибли, среди них трое детей, 24 – получили ранения различной степени тяжести.
Танцевальный коллектив «Колибри» ехал на международный конкурс «Жемчужина талантов», который проходил в Калуге. Детей сопровождали родители.
8 ребят по-прежнему находятся в больнице.
Сегодня в Ярцево во всех храмах проходят поминальные службы. Горожане несут цветы к Дому культуры, в котором занимались погибшие дети.
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