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Стала известна дата похорон погибших в ДТП под Калугой

04.02.2019 16:05 2 1209 Елена Французова
Стала известна дата похорон погибших в ДТП под Калугой

Похороны погибших в ДТП в Бабынинском районе начнутся во вторник, 5 февраля. Об этом сообщил глава Ярцевского района Владимир Макаров.

- В районе часа дня должны уже тела всех погибших отправить оттуда [из Калуги. - прим. автора]. К вечеру должны доставить к нам - около пяти часов дорога займет, - рассказал Макаров РИА Новости.

Он подчеркнул, что еще не все родственники погибших определились с датой похорон, но отметил, что это «очень сложный вопрос».

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, около 9 утра в Бабынинском районе перевернулся автобус, который вёз детей из Ярцево в Калугу.  В результате ДТП 7 человек погибли, среди них трое детей, 24 – получили ранения различной степени тяжести.

Танцевальный коллектив «Колибри» ехал на международный конкурс «Жемчужина талантов», который проходил в Калуге. Детей сопровождали родители.

8 ребят по-прежнему находятся в больнице.

Сегодня в Ярцево во всех храмах проходят поминальные службы. Горожане несут цветы к Дому культуры, в котором занимались погибшие дети.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: дтп происшествие
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