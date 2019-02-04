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Восемь пострадавших в ДТП детей остаются в больнице

04.02.2019 11:02 3 2783 Елена Французова
Восемь пострадавших в ДТП детей остаются в больнице

Как мы рассказывали, в воскресенье, 3 февраля, около 9 утра в Бабынинском районе перевернулся автобус, который вёз детей из Ярцево в Калугу.  В результате ДТП 7 человек погибли, среди них трое детей, 24 – получили ранения различной степени тяжести.

- К нам поступило 18 детей, - рассказал нам 4 февраля главный врач детской областной больницы Виктор МИХАЙЛОВ. – Из них 9 были госпитализированы. Уже поздно вечером привезли троих детей из Юхновской ЦРБ. Сейчас в этой больнице пострадавших в аварии нет.

На сегодняшний день в калужской больнице находится на лечении 8 детей, двое из них вместе с родителями живут в гостинице и приходят лишь на процедуры. Возраст пострадавших – от 6 до 18 лет.

- Тяжёлых травм у детей нет, - добавил Михайлов. – У четверых пострадавших травмы средней степени - сотрясение головного мозга, переломы, у одной девочки сочленённая травма - перелом таза и ключицы, у остальных пострадавших лёгкие травмы.

В основном травмы получили дети, которые ехали в задней части автобуса. Там же находились и погибшие – их раздавило. Как оказалось, скончались близкие родственники – мамы вместе с дочками.

- Несмотря на то, что «Скорая» приехала быстро, дети очень сильно замёрзли, - рассказывает Михайлов. - Всех, кто прибыл к нам, мы накормили, напоили горячим чаем. Госпитализированным ребятам давали грелки в постели.

Дети очень переживали, что не могут позвонить родителям и сообщить, что они живы. Все личные вещи, в том числе и телефоны, остались на месте ДТП.

- Мы помогали установить связь с близкими. С детьми и родителями работали психологи, - добавляет главврач.

Многие родители готовы забрать детей в Ярцево, но врачи настаивают на том, чтобы ребята получали всю необходимую помощь в Калуге:

- Вчера один ребёнок с родителями уехал из ЦРБ Юхновского района в Ярцево, его состояние ухудшилось, в итоге его пришлось госпитализировать в Смоленск.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: дтп происшествие
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