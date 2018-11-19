Что осталось от склада, который полыхал в центре Калуги

Как мы уже рассказывали, пожар произошёл вечером в субботу, 17 ноября, на улице Дзержинского в Калуге. Загорелся один из складов, в котором хранили товар торговцы с книжного развала.
Здание выгорело полностью. В ГУ МЧС по Калужской области сообщили, что ликвидировали пожар примерно в 23:14. Но очевидцы говорят, что дым там шёл даже утром в воскресенье. А пожарная машина уехала с улицы Дзержинского только днём 18 ноября.
Склад, уничтоженный огнём.
- Сначала мигал свет. Потом началось возгорание со стороны ковров и распространилось по всему этому складу, - написала в группе «Калуга жесть» в «ВКонтакте» калужанка Алёна Терешенкова. - Палатки и второй склад целы.
Официальных данных о том, что послужило причиной возгорания, пока нет. Кто-то пеняет на старую проводку, кто-то – на поджог и передел бизнеса.
Интересно, что владелец земли, на которой располагается книжный рынок, недавно скончался. На странице «Калуга и калужане» в Facebook об этом рассказал бывший мэр Калуги Виталий ЧЕРНИКОВ.
- Владелец территории Элданиз Аманов умер, - написал он. - Таким образом кто-то решил отметить 9 дней со дня его смерти. В народе говорят, что это первая ласточка к переделу собственности. Не знаю...
Представитель администрации рынка днём 18 ноября в разговоре с нашим корреспондентом заявила, что раньше проблем с электричеством не наблюдалось. Сумму ущерба она называть не захотела, заявив, что у людей горе и не стоит копаться во всём этом.
В то же время торговлю книгами собираются возобновить уже 19 ноября.
Фото: автора и Юрия Юрьева.
|
Скульптуры в сквере на Кубяка до сих пор не починили 13.11.2018 16:06
Пожарные бились с шинами и спасали синего человечка 09.11.2018 15:48
Бал-маскарад прошёл в Калуге: маски и кринолины, польки и контрдансы 06.11.2018 14:50
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: