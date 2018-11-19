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Что осталось от склада, который полыхал в центре Калуги

19.11.2018 00:05 0 651 Дмитрий Ивьев
Что осталось от склада, который полыхал в центре Калуги

Как мы уже рассказывали, пожар произошёл вечером в субботу, 17 ноября, на улице Дзержинского в Калуге. Загорелся один из складов, в котором хранили товар торговцы с книжного развала.

Здание выгорело полностью. В ГУ МЧС по Калужской области сообщили, что ликвидировали пожар примерно в 23:14. Но очевидцы говорят, что дым там шёл даже утром в воскресенье. А пожарная машина уехала с улицы Дзержинского только днём 18 ноября.

Склад, уничтоженный огнём.

- Сначала мигал свет. Потом началось возгорание со стороны ковров и распространилось по всему этому складу, - написала в группе «Калуга жесть» в «ВКонтакте» калужанка Алёна Терешенкова. - Палатки и второй склад целы.

Официальных данных о том, что послужило причиной возгорания, пока нет. Кто-то пеняет на старую проводку, кто-то – на поджог и передел бизнеса.

Интересно, что владелец земли, на которой располагается книжный рынок, недавно скончался. На странице «Калуга и калужане» в Facebook об этом рассказал бывший мэр Калуги Виталий ЧЕРНИКОВ.

- Владелец территории Элданиз Аманов умер, - написал он. - Таким образом кто-то решил отметить 9 дней со дня его смерти. В народе говорят, что это первая ласточка к переделу собственности. Не знаю...

Представитель администрации рынка днём 18 ноября в разговоре с нашим корреспондентом заявила, что раньше проблем с электричеством не наблюдалось. Сумму ущерба она называть не захотела, заявив, что у людей горе и не стоит копаться во всём этом.

В то же время торговлю книгами собираются возобновить уже 19 ноября.

Фото: автора и Юрия Юрьева.


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Тэги: фоторепортаж происшествие пожар виталий черников
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