Крупный пожар в центре города: улицы заволокло дымом

Крупный пожар произошёл вечером в субботу, 17 ноября, на улице Дзержинского в Калуге. Загорелся один из складов рядом с книжным развалом.
Как рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, сообщение о возгорании поступило в 21:30. На место выехали 10 пожарных машин. Всего огонь тушили 48 спасателей. О том, что пожар ликвидирован, в МЧС сообщили только в 23:14. То есть склад горел более полутора часов.
Весь центр города заволокло дымом. Едкий запах ощущался на прилегающих улицах. В том числе и на улице Кирова.
Пользователи сосцетей сообщают, что в центре трудно дышать. В МЧС при этом уточняют, что никто из людей в результате пожара не пострадал.
По предварительным данным, гореть мог склад с коврами. Причины возгорания будут выяснять инспекторы.
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