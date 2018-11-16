Скончалась женщина, которую «Пазик» сбил в Калуге

Утром во вторник, 30 октября, на сквере Мира в Калуге в районе дома №2 под колёса «Пазика» попала женщина. С места происшествия 68-летнюю пенсионерку отвезли в больницу с тяжелыми травмами. На днях женщина скончалась, рассказали нам родственники пострадавшей.

По предварительным данным ГИБДД, она шла по «зебре», а 30-летний водитель «Пазика» следовал по маршруту №25 в сторону Правого берега.

- Это случилось на переходе, вроде даже троллейбус её пропускал, - рассказал нам сын погибшей. - Но теперь, когда идёт следствие, водитель маршрутки утверждает, что не на переходе она была. В общем, нужны свидетели, которые все видели и готовы рассказать все следователю. Может, кто в том троллейбусе ехал, который её пропускал.

Очевидцы происшествия могут звонить по телефону +79206165054.

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