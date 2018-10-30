Автобус сбил женщину в центре Калуги

Около 8 утра во вторник, 30 октября, на сквере Мира в Калуге сбили женщину.

По предварительным данным, автобус маршрута №25 двигался в сторону Правого берега, а пешеход пересекала проезжую часть по «зебре».

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», женщина получила тяжелые травмы, до приезда врачей она лежала на асфальте в луже крови.

Информация о её состоянии уточняется.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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