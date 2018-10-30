Сбитая на сквере Мира женщина шла по «зебре»

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 30 октября, на сквере Мира в Калуге в районе дома №2 под колёса «Пазика» попала женщина. Это происшествие прокомментировали в областном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, пострадавшая 68-летняя женщина шла по «зебре», а 30-летний водитель «Пазика» следовал по маршруту №25 в сторону Правого берега.

С различными травмами пенсионерку доставили в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.