Пропавшую женщину нашли в лесу

Как мы уже рассказывали, днём 7 октября в Козельском районе пропала 60-летняя женщина. Она ушла в лес за грибами и не вернулась.

Вечером поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» организовал сбор волонтёров для розыска пропавшей. И примерно в 00:40 8 октября пенсионерку нашли. Она жива. С ней всё в порядке.