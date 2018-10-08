Пропавшую женщину нашли в лесу

Как мы уже рассказывали, днём 7 октября в Козельском районе пропала 60-летняя женщина. Она ушла в лес за грибами и не вернулась.
Вечером поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» организовал сбор волонтёров для розыска пропавшей. И примерно в 00:40 8 октября пенсионерку нашли. Она жива. С ней всё в порядке.
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