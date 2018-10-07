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Срочный выезд: женщина пропала в лесу

07.10.2018 22:35 0 875 Дмитрий Ивьев
Срочный выезд: женщина пропала в лесу

Около 14:00 в воскресенье, 7 октября, в деревне Побуж Козельского района ушла в лес за грибами и пропала 60-летняя Тамара Алексеевна КОЛЕСОВА.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» организовал срочный выезд на место происшествия.

Приметы:

  • Рост: 170 см,
  • Телосложение: нормальное,
  • Цвет глаз: карие,
  • Волосы: рыжие, короткая стрижка.
  • Была одета: тёмно-синяя куртка, чёрные штаны, тёмно-коричневые резиновые сапоги, разноцветная шапка.

Желающие присоединиться к поискам могут связаться с представителем поисково-спасательного отряда по телефону +79611210060.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Тэги: происшествие
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