Срочный выезд: женщина пропала в лесу

Около 14:00 в воскресенье, 7 октября, в деревне Побуж Козельского района ушла в лес за грибами и пропала 60-летняя Тамара Алексеевна КОЛЕСОВА.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» организовал срочный выезд на место происшествия.

Приметы:

Рост: 170 см,

Телосложение: нормальное,

Цвет глаз: карие,

Волосы: рыжие, короткая стрижка.

Была одета: тёмно-синяя куртка, чёрные штаны, тёмно-коричневые резиновые сапоги, разноцветная шапка.

Желающие присоединиться к поискам могут связаться с представителем поисково-спасательного отряда по телефону +79611210060.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.