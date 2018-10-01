Пропавший мужчина до смерти замёрз в лесу

Как мы уже рассказывали, на минувших выходных под Малоярославцем искали грибника.
35-летний мужчина ушёл в лес ещё 26 сентября. Информацию о поисках спустя два дня опубликовали в «Лиза Алерт Калуга». А вечером 29 сентября стало известно, что мужчину нашли мёртвым.
Сначала были обнаружены рюкзак и кепка пропавшего, а затем и тело, рассказали нам 1 октября в УМВД по Калужской области. По предварительным данным, мужчина заблудился и до смерти замёрз.
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