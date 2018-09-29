Грибник четвертый день не возвращается из леса под Малоярославцем

29.09.2018 16:32 74

35-летнего Сергея Эпельфельд разыскивают в лесу под Малоярославцем. Около полудня 26 сентября мужчина ушел в лес за грибами и до сих пор не вернулся, сообщается в официальной группе «ЛазаАлерт Калуга»

Мужчина ростом 178 см, нормального телосложения с карими глазами и черными короткостиженными волосами.

Был одет в черную синтепоновую куртку, темно-синие джинсы, серую водолазку, темно-синюю кепку и коричневые ботинки.

С собой у мужчины был черный швейцарский рюкзак с красным крестиком.

Добровольцы прочесывают лес.