Пропавшего грибника нашли мертвым

30.09.2018 10:28 3229

Волонтеры обнаружили пропавшего в лесу под Малоярославцем 35-летнего грибника. Мужчина погиб, сообщается в официальной группе «Лиза Алерт Калуга».

Обстоятельства ЧП по правилам группы не раскрываются.

Как мы уже писали 35-летний мужчина ушел за грибами около полудня в среду, 26 сентября и с тех пор не возвращался домой. Волонтеры несколько дней искали его в лесу.