Пропавшего грибника нашли мертвым

Волонтеры обнаружили пропавшего в лесу под Малоярославцем 35-летнего грибника. Мужчина погиб, сообщается в официальной группе «Лиза Алерт Калуга».
Обстоятельства ЧП по правилам группы не раскрываются.
Как мы уже писали 35-летний мужчина ушел за грибами около полудня в среду, 26 сентября и с тех пор не возвращался домой. Волонтеры несколько дней искали его в лесу.
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