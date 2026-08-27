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Происшествия

После взрыва газа в Малоярославце жители просят о помощи

Дмитрий Ивьев
27.08, 16:41
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Напомним, инцидент произошел в мае на улице Фрунзе.

На днях в социальных сетях появилось обращение жителей, в котором те просят о помощи.

Ситуацию прокомментировали глава района Вячеслав Парфенов.

По его словам, жилые помещения находятся в частной собственности, поэтому платить должен виновник взрыва, ведется расследование уголовного дела.

- Тем не менее администрацией Малоярославецкого муниципального округа проведена работа по обследованию здания и принято решение об изъятии земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства для муниципальных нужд, в целях компенсации жителям ущерба при утрате имущества, - заявил чиновник.

28 августа он планирует провести ещё одну встречу с жильцами.

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