«Мы не верим, что это газ»: что взорвалось в Малоярославце?

Как мы уже сообщали, во вторник 5 мая на улице Фрунзе, произошел взрыв, в результате которого обрушились стены и крыша жилого здания.

Из-под обломков спасатели достали трех пострадавших.

Мы выехали на место ЧП и выяснили ряд интересных подробностей.

Схватили детей и выбежали на улицу

Взрыв разбудил окрестных обитателей около половины восьмого утра.

- Сначала подумала, что беспилотник, мы тут к этому привыкли, - рассказывает жительница соседнего общежития Юлия. – Потом услышала, как что-то посыпалось, и поняла – здесь другое.

- Я вышла в коридор, подошла к окну – вдруг хлопок, - присоединяется ее соседка Екатерина. – На меня посыпались стекла, меня даже немного пошатнуло. Мы быстро схватили детей и выбежали на улицу.

Дежурные службы отреагировали мгновенно – спасатели и медики прибыли на место ЧП через несколько минут.

Их глазам предстала пугающая картина – на третьем этаже дома №13 обрушились две стены и крыша. Угловое помещение было полностью уничтожено, смежные комнаты получили повреждения.

Осмотр показал, что под завалами есть люди. С большим трудом спасатели вытащили из-под обломков мужчину и женщину. Еще одного раненого мужчину обнаружили в коридоре.

- Алия сильно пострадала, - вздыхает соседка. – Еле вытащили, несли на носилках.

Медики на месте диагностировали у женщины переломы ног и черепно-мозговую травму. Мужчинам досталось меньше. Всем троим оказали неотложную помощь на месте, после чего направили в больницу.

К счастью, взрыв обошелся без возгорания, иначе последствия могли быть гораздо страшнее.

Над зданием висела угроза дальнейшего обрушения, поэтому всех жильцов безотлагательно эвакуировали. Работники МЧС помогли им собрать вещи первой необходимости и документы, после чего автобус отвез пострадавших в санаторий.

Всего нуждающихся в переселении оказалось 18 человек, в их числе малолетний сын пострадавшей женщины. Отца у него нет, так что заботу о ребенке сейчас взяли на себя власти.

Газом пахло жутко

Обезопасив людей, спасатели приступили к разбору завалов. Специалисты МЧС резали арматуру, а мощный подъемный кран опускал на землю обломки конструкций здания.

На месте развернулся оперативный штаб, куда вошли представители силовых структур и администрации округа. В этот же день следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ №238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Предварительно причиной ЧП был определен взрыв бытового газа. Как оказалось, профильное ведомство было в курсе, что в здании назрела серьезная проблема в системе газораспределения.

- Мы несколько месяцев жаловались, что в помещениях пахнет газом – сильно, иногда просто жутко, - говорит жительница общежития. – Приезжали газовщики, перекрывали краны, проверяли вытяжки. Попросили подписать бумаги, но я отказалась, потому что вытяжки не работают. И вот результат…

За объяснением мы обратились в центральный офис АО «Малоярославецмежрайгаз».

- В прошлом году, 6 августа мы отключили на третьем этаже этого здания две газовые плиты в виду их неисправного состояния, - комментирует генеральный директор Илья Кочин. – Вероятно, жильцы подключили их самостоятельно и продолжили пользоваться. Однако, утверждать, что взорвался именно газ, я пока не могу.

Любопытно, что версия с газом вызывает сомнение и у местных.

- Мы не верим, что это газ, - говорит Юлия. – Я живу в соседнем общежитии, у нас точно такая же планировка. Обратите внимание – разрушена не кухня, куда подведены газовые трубы, а только бытовая комната с туалетом, умывальниками и кладовкой. Там проведена только вода.

Окончательные ответы дадут следствие и экспертиза. А власти пообещали проработать вопрос о компенсациях пострадавшим.