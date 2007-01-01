В Малоярославце взорвался бытовой газ: под завалами остаётся женщина
ЧП произошло утром во вторник, 5 мая, в общежитии на улице Фрунзе, 13, сообщил глава района Вячеслав Парфенов.
После взрыва частично обрушилась крыша и две стены на третьем этаже.
Пока известно, что пострадали два человека. Медики оказывают им помощь.
Под завалами дома также остаётся одна женщина.
- Сотрудники МЧС делают всё возможное, чтобы оперативно достать её. Женщина жива, - прокомментировал Парфенов.
Это уже второй взрыв бытового газа в Калужской области за последнюю неделю. 30 апреля инцидент произошёл в Боровском районе.
UPD. Женщину достали из-под завалов.
