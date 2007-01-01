Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Малоярославце взорвался бытовой газ: под завалами остаётся женщина
Новость дня Происшествия

В Малоярославце взорвался бытовой газ: под завалами остаётся женщина

Дмитрий Ивьев
05.05, 08:44
0 577
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

ЧП произошло утром во вторник, 5 мая, в общежитии на улице Фрунзе, 13, сообщил глава района Вячеслав Парфенов.

После взрыва частично обрушилась крыша и две стены на третьем этаже.

Пока известно, что пострадали два человека. Медики оказывают им помощь.

Под завалами дома также остаётся одна женщина.

- Сотрудники МЧС делают всё возможное, чтобы оперативно достать её. Женщина жива, - прокомментировал Парфенов.

Это уже второй взрыв бытового газа в Калужской области за последнюю неделю. 30 апреля инцидент произошёл в Боровском районе.

UPD. Женщину достали из-под завалов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
чп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZXakNFdktaYzdnZjluWG9ibmpIZHc9PSIsInZhbHVlIjoiVWJlMDk3aGk2c2Q5blpESm8rVDNPd2toSitvZXUxTHdiNlRuWVdnM1lnTVBuMXpPWWMySTNqZUVJdVdseUVpd2E1T29vdkFKcGpXaWVMeGVWRUNlR1prTDNMVWZseGRRQy9uUGNtd3VtV0dsbEJPQWRvTzMwV0RnKzJsUU9RaEFXaHIvN0VMeUhDYTNiUDlrK3dZNFJpL1R3T2xJVVRaOW1IeU84YXZMZ3kxelV1UU9MRmJyNlVjb1JFdDk4V0Y5cUFPMXRaSUkyVGhMR09CdUdBZkplL1pEY01SSXVBbXo3RytMK1huN3dMNkMyOGVNN2lkSkVSclRJK1J4K2tjZEVRTjVkdzhiMzBlbjlVQnFCK2RFYUJOWDAxSyszbWJYRFN3RkRFdEg5OGc0VDBLRy9iaTFPYkxVelo4TEhMZ2R3b3JtSkFDa1dBeHh3cEZZZ1E4ZmRiWWNXQW85dE5POWJyNFJ5OHNWa0ZhdDk1U0Y5UEtIcW9zNlFpbnUvS0RYTkdmektVdXE4LzlDL2NiM3lKQm91VkZFS3N5VnVFdjZoNWl2MUZaV0xpNnBNWWZKaDA4UjQyYTJWRi9NOFFvYiIsIm1hYyI6ImI2MTc3YTkxYmQ3YWYzMThkMWE4Y2I0YTQ1NWQ2Y2UxYmZiZDA4MjZlY2JhM2M4NDA4MTRiMDFkYjhkMjgxOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlNS0hwSzFqZWNDemE0MllvbUZaMHc9PSIsInZhbHVlIjoiaGFyME9hVkZYeG14TnNyMU5ueDRiUndpNnkxdmw0RXg1WGphMkppSVYxL2JyczNENFhHczhGZjdvZXV5Q3dJVE1JVURnOVJyWktld0xYVjRPa0l5eVcySzUya2txY0o0TnVQZkpqNjhEdGNvVW5tYUxnazhleGFqdjdGRzZCMy9qYlR4SWhqeUFwck02b0VRQVZzOXc0aHhoUWdXUjVtb1FFdVBsaEFYZmxqYjhQWWo5S21OZFZQc0JyYW5xd2xLaEU4NlZkMW1mMW5Yem9lMXN5aC9wdysza2xzaWQ1eDY1akQ2WjB0bFU4WHJJMlozVmJvSFcrV3lrSkJ4N0pORkFCUCtTc2ZraVZDNnB3RDdWR1ZCVjFqSW9vRXdjc0pHMmJFQzhXL1Q1YjVMcEdSM3NHY0dtaGNtU2UrUlVsenVGVS9hSFlmcTl0WGF3aHgwRlRDRGZERDRlNk9UYXhYTHkvTmk5RW5YZld2WWhOTDVmWWNaK0FYQnZOUFljaVN4VWU5ZEtqRjYvTjVVaFlRWEpqVUw4MHNQdzdNTWZkc3ljNElZeEtoeGR6UkV4SGNNQ1U0VmZuUlhzWFRScHlBSlp5aFlmeStUaUk3UDBtQUJwL0N2R0tnZTNlOVNIdVhoR2VpcWtXNUJqek5rNzRObHRzZTBHRG1XWTQ1VzJjM0ZsbHdjKzlwMXcwMExsck1FdkFJemFuMHhvS3FLWklnWVMrN1oxM0ozNkhTNms0S3N1SHhmV0NDYTA2ZE91alhlOWFWQ1h4cTh5ZHZtTGgxWm1kbHlGMmZHUlp6azVvcGprZkJEUmRzc1pTck5sU1h1YVFxMkZtaVBLaFRqWkdmKyIsIm1hYyI6IjBmM2MxNzIyM2UzZjNjNmYwNDM4ZTM1YTY5YjE3ZWEzYzE4MjI1YzJlMzk3OTYxNjY1NGY4MjZkZWQ4MDY3YjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+