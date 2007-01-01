Сотрудники МЧС достали женщину из-под завалов на месте взрыва газа
ЧП произошло утром во вторник, 5 мая, на улице Фрунзе, 13.
Всех жителей общежития эвакуировали.
- Пострадали три человека, в том числе женщина, которую сотрудники МЧС оперативно извлекли из-под завала, - прокомментировал глава района Вячеслав Парфенов. - У неё повреждение нижних конечностей и черепно-мозговая травма. Она доставлена в окружную ЦРБ.
Создан оперативный штаб из-за частичного обрушения несущих конструкций общежития.
