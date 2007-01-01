Опубликовано фото дома, в котором взорвался газ в Малоярославце
Снимок утром 5 мая разместила в своем официальном канале прокуратура Калужской области.
Взрыв бытового газа произошёл в общежитии на улице Фрунзе, 13.
По предварительной информации, пострадали три человека. Одну женщину спасателям пришлось доставать из-под завалов.
Частично разрушена крыша, обвалились две стены на третьем этаже.
- Прокурор Малоярославецкого района на месте координирует работу уполномоченных служб, - заявили в ведомстве.
