Власти опровергли уничтожение ракеты «Фламинго» в Калужской области
Утром 25 августа об этом сообщал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
Однако в правительстве Калужской области назвали это ложью.
- Данная информация не соответствует действительности, - говорится в комментарии правительства. - Просим жителей региона доверять только проверенной информации из официальных источников и не распространять непроверенную информацию.
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