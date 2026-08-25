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Происшествия

Власти опровергли уничтожение ракеты «Фламинго» в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.08, 12:29
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Утром 25 августа об этом сообщал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Однако в правительстве Калужской области назвали это ложью.

- Данная информация не соответствует действительности, - говорится в комментарии правительства. - Просим жителей региона доверять только проверенной информации из официальных источников и не распространять непроверенную информацию.

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