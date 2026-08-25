Летевшую на Москву «Фламинго» сбили в Калужской области

Ракета уничтожена силами ПВО в ночь на вторник, 25 августа, сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

По его словам, из-за ракеты, летевшей на Москву, в Орловской, Калужской, Тульской и Московской областях вводилась ракетная опасность.

Ранее о 20-минутной ракетной опасности ночью сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша.