Летевшую на Москву «Фламинго» сбили в Калужской области
Ракета уничтожена силами ПВО в ночь на вторник, 25 августа, сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
По его словам, из-за ракеты, летевшей на Москву, в Орловской, Калужской, Тульской и Московской областях вводилась ракетная опасность.
Ранее о 20-минутной ракетной опасности ночью сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
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