В Калуге вынесли приговор девушкам, разрисовавшим подземный переход

Как мы уже рассказывали, это произошло в августе прошлого года. Девушки маркером нанесли на стены перехода, который тогда только отремонтировали, рисунки и нецензурные фразы.

В пятницу, 26 апреля, стало известно о приговоре. Уголовное дело было возбуждено по статье «Вандализм».

Двух виновниц наказали ограничением свободы на полтора года.

- В отношении третьей соучастницы уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с применением принудительной меры воспитательного воздействия, - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.