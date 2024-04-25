В Калуге не нашли бомбу в школе №13

Сейчас в учебном заведении на улице Баумана возобновились занятия.

- Идут занятия второй смены, - рассказали нам днем 25 апреля в министерстве образования и науки Калужской области.

Напомним, утром в четверг поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Школу проверяли сотрудники полиции и Росгвардии.