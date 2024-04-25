В Калуге мужчина молотком разбил лобовое стекло чужой машины

Сообщение об этом вечером 24 апреля появилось в соцсетях.

Инцидент произошел у дома №12 на бульваре Моторостроителей.

По сообщению очевидцев, местный житель считает два парковочных места возле подъезда своими. Когда туда встала машина другого калужанина из соседнего подъезда, агрессивный мужчина выскочил на улицу в одних трусах и сразу молотком ударил по лобовому стеклу.

В управлении МВД по Калужской области в четверг сообщили о проведении проверки.